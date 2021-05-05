В час умирает 120 человек: шокирующие хроники COVID-ада из Индии (фото, видео)

Эпидемиологическая ситуация в Индии с каждым днем ухудшается, страна поставила новый печальный рекорд по смертности

COVID-апокалипсис в Индии продолжаетcя. За последние сутки страна побила новый печальный рекорд по количеству смертей – за 24 часа (данные по состоянию на 8:00 5 мая) в стране от последствий заболевания умерло 3780 человек.

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Сайт "Сегодня" продолжает следить за сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в этой стране.

REUTERS/Danish Siddiqui

Официальная статистика пугает

По данным Министерства здравоохранения Индии, на утро 5 мая в стране были зафиксированы следующие показатели:

20 665 148 случаев инфицирования коронавирусом (+ 382 315 за прошедшие сутки);

226 188 летальных случаев (+ 3780 за прошедшие сутки).

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Данные по коронавирусу в Индии. Фото: twitter.com/COVIDNewsByMIB

Каждый час умирают 120 человек

Сегодня на Индию приходится почти половина всех случаев коронавируса в мире и одна из четырех смертей, зарегистрированных за последние семь дней, пишет Daily Mail со ссылкой на еженедельные данные Всемирной организации здравоохранения.

Коронавирус в Индии. Фото: REUTERS/NC

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Так, из 5,7 миллиона случаев, зарегистрированных в период с 27 апреля по 4 мая, на Индию приходилось почти 2,6 миллиона.

Коронавирус в Индии. Фото: REUTERS/NC

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В Индии также зарегистрировано более 23 тысячи из 93 тысяч случаев смерти в мире между одними и теми же датами.

Это означает, что за последние две недели в Индии каждый час от СOVID-19 умирали по меньшей мере 120 человек.

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Коронавирус в Индии. Фото: REUTERS/NC

Впрочем, аналитики отмечают, что это лишь официальная статистика. В реальности количество случаев инфицирования и летальных исходов может быть значительно больше.

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"Коктейли антител" и рикши-"скорые"

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и нехватки вакцин от коронавируса власти разрешили экстренное применение "коктейля антител" для лечения больных – смесь касиривимаба и имдевимаба, – синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заболевания COVID-19.

Коронавирус в Индии. Фото: REUTERS/NC

"Коктейль антител" разработала корпорация Roche совместно с компанией Regeneron.

Лекарство предназначено пациентам, у которых высок риск тяжелого течения заболевания коронавирусом.

Тем временем, чтобы помочь медикам моторикши переоборудуют свои транспортные средства под кареты скорой помощи.

Видео: Сегодня

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