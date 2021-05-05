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Кожну годину вмирає 120 людей: шокуючі хроніки COVID-пекла з Індії (фото, відео)

5 травня, 21:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Епідеміологічна ситуація в Індії з кожним вдень погіршується, країна поставила новий сумний рекорд за смертністю

COVID-апокаліпсис в Індії продовжуєтьcя. За останню добу країна побила новий сумний рекорд за кількістю смертей – за 24 години (дані станом на 8:00 5 травня) в країні від наслідків захворювання померло 3780 людей.

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Сайт "Сьогодні" продовжує стежити за складною епідеміологічною ситуацією, яка склалася в цій країні.

REUTERS/Danish Siddiqui

REUTERS/Danish Siddiqui

Офіційна статистика лякає

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, на ранок 5 травня в країні були зафіксовані такі показники:

  • 20 665 148 випадків інфікування коронавірусом (+ 382 315 за минулу добу);
  • 226 188 летальних випадків (+ 3780 за минулу добу).
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Щогодини вмирають 120 людина

Сьогодні на Індію припадає майже половина всіх випадків коронавірусу в світі і одна з чотирьох смертей, зареєстрованих за останні сім днів, пише Daily Mail з посиланням на щотижневі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Так, з 5,7 мільйона випадків, зареєстрованих в період з 27 квітня по 4 травня, на Індію припадало майже 2,6 мільйона.

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В Індії також зареєстровано понад 23 тисячі з 93 тисяч випадків смерті в світі між одними і тими ж датами.

Це означає, що за останні два тижні в Індії кожну годину від СOVID-19 вмирали щонайменше 120 людина.

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Втім, аналітики відзначають, що це лише офіційна статистика. У реальності кількість випадків інфікування і летальних випадків може бути значно більше.

Читайте також: Трупи на вулицях, їх нічим спалювати. Що коїться в охопленій коронавірусом Індії?

"Коктейлі антитіл" і рікші- "швидкі"

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації та брак вакцин від коронавірусу влада дозволила екстрене застосування "коктейлю антитіл" для лікування хворих – суміш касірівімаба і імдевімаба, – синтетичних копій антитіл, що виробляються людиною після захворювання COVID-19.

"Коктейль антитіл" розробила корпорація Roche спільно з компанією Regeneron.

Ліки призначені пацієнтам, у яких високий ризик важкого перебігу захворювання коронавірусів.

Тим часом, щоб допомогти медикам моторикши переобладнують свої транспортні засоби під карети швидкої допомоги.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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