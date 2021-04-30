Трупи на вулицях, їх нічим спалювати. Що коїться в охопленій коронавірусом Індії?

Родичі померлих шикуються в черги біля крематоріїв, але деревини на всіх не вистачає. Бракує і вакцин, і кисню в лікарнях

Індія продовжує спроби стримати другу хвилю коронавірусу – поки що безуспішно. В країні третій день поспіль фіксують світові антирекорди захворюваності і понад 3 тисяч померлих від наслідків COVID-19.

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"Сьогодні" розбиралися в останніх подіях в цій країні та як її влада реагує на те, що відбувається.

Рекорд за рекордом

Як повідомляє Times of India, 30 квітня виявили 386 452 нових випадків коронавірусу – це на понад 7 тис. більше, ніж напередодні. Отже, сукупна кількість пацієнтів з COVID-19 в країні перевищила позначку в 18,76 млн осіб. Це другий після США показник в світі.

Показники смертності викликають жах – 29 квітня від коронавірусу померли ще 3498 осіб. Це другий за величиною показник в Індії (більше було тільки напередодні – 3654 загиблих). За весь час пандемії в Індії померли 208 330 осіб.

Відео: Сьогодні

Трупи лежать на вулицях

Індійські крематорії працюють цілодобово, але все одно не справляються з навантаженням.

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"До пандемії ми кремували від восьми до десяти осід на день. Зараз ми кремуємо 100-120 щодня", – цитує CNN директора одного з делійських крематоріїв Джітендера Сінгха Шунті.

У зв'язку з цим в крематоріях утворилися черги, а тіла померлих складують прямо на вулицях.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Ані вакцин, ані кисню

У багатьох лікарнях країни просто відмовляються приймати нових пацієнтів з COVID-19 – для них немає кисню.

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Крім того, за даними Глобального центру з інновацій в сфері охорони здоров'я при університеті Дюка, Індія входить до десятки світових покупців вакцини – на сьогодні уряд закупив вже 205,5 млн доз препарату.

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Але навіть незважаючи на це і на величезні внутрішні потужності з виробництва вакцини, Індія зіткнулася з нестачею вакцин. На сьогодні вакциновані тільки 152,25 млн з 1,3-мільярдного населення Індії.

Через брак вакцин в гігантському Мумбаї вакцинація не йде вже 3 дні.

Також в країні виник дефіцит деревини – в Нью-Делі родичів померлих просять приходити зі своїм пальним для похоронного багаття. Влада районів просить головного міністра Делі (главу столичної території) і лісництва налагодити поставки деревини.

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Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Зі світу по нитці

Багато країн вже висловили готовність допомогти Індії впоратися з епідемією.

Наприклад, США збираються поділитися вакцинами (20 млн доз AstraZeneca), а також передати 1100 балонів кисню, 1700 кисневих концентраторів, установки генерації кисню, 15 млн медичних масок, експрес-тести на COVID-19 і противірусний препарат ремдесивір.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС "об'єднає ресурси для оперативного реагування на прохання Індії про надання допомоги". Єврокомісар Янез Ленарчич підтвердив, що Європа виділить кисень і медикаменти.

Незважаючи на складні відносини Індії з Китаєм, очільник КНР Сі Цзіньпін вже направив індійському прем'єру Нарендрі Моді, телеграму з пропозицією допомогти в боротьбі з вірусом

"Це наша відповідальність"

У правлячої Народної партії ("Бхаратія Джаната", BJP), членом якої є Моді, вже визнали свою відповідальність за ситуацію в країні.

"Ми при владі, ми – уряд Індії, тому, звичайно, відповідальність, насамперед, лежить на нас. Це наша відповідальність, і ми намагаємося з усіх сил", – сказав CNN представник політсили Нарендра Танеджі.

Нарендра Моді / Фото: Reuters

Водночас він стверджує, що нинішню кризу передбачити було неможливо.

"Вочевидь, щось пішло не так, вочевидь, ми постраждали від "цунамі"... В більшості випадків 80-90% причин можуть мати зовнішній характер. Ми не знаємо. Ми не хочемо будь-кого звинувачувати. Зараз ми зосереджені на тому, як ми можемо врятувати життя", – каже Танеджі.

Нагадаємо, що раніше в ВООЗ назвали три причини колапсу в Індії.

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