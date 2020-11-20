В Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

За последний месяц в стране увеличилось количество случаев коронавируса

Депутаты парламента Чехии утвердили продление чрезвычайного положения до 12 декабря.

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Об этом сообщает Novinky.

Решение было принято с небольшим перевесом голосов – 54 из 103 депутатов проголосовали "за". В то же время, они не поддержали предложение правительства Андрея Бабиша о продлении чрезвычайного положения до 20 декабря.

Кроме того, оппозиция потребовала его полной отмены или продления только на неделю или 14 дней.

Отметим, за последний месяц в Чехии увеличилось количество случаев коронавируса. А без согласия депутатов действие чрезвычайного положения прекратилось бы 20 ноября.

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Ранее правительство Чехии в связи с пандемией коронавируса ввело с 28 октября комендантский час.

Напомним, министр здравоохранения Чехии Роман Примула нарушил карантинные правила, которые были введены по его же инициативе: он зашел в ресторан, не надев защитной маски.

Напомним, в Европе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин.

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