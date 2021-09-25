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В ДТП в Польше погиб молодой украинец

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
25 сентября, 19:08
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В транспортном средстве находились и другие люди, которые являются гражданами Украины
В ДТП в Польше погиб украинец/Фото: Коллаж: Сегодня
В ДТП в Польше погиб украинец/Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше, где недавно случилось смертельное ДТП с участием Volkswagen Transporter и грузовика Man, перевернулась машина, в которой находились украинцы. Инцидент произошел в Малой Лиготе (город Олесница).

Об этом сообщает Olesnica.

Детали ДТП

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В аварии погиб гражданин Украины, которому было примерно 30 лет. Спасатели пытались его реанимировать, однако, к сожалению, он скончался от серьезных травм. По предварительным данным, мужчина, возможно, не был пристегнут ремнем безопасности или двигался с превышением скорости.

В ДТП в Польше погиб украинец/Фото: olesnica.naszemiasto.pl
В ДТП в Польше погиб украинец/Фото: olesnica.naszemiasto.pl

Кто управлял машиной

Вследствие того, что транспортное средство перевернулось в результате аварии, пока не установлено, что именно погибший управлял автомобилем. Криминалисты взяли генетический материал для исследования, которое, в свою очередь, покажет, действительно ли этот человек управлял машиной.

Состояние других пассажиров

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Известно, что вместе с погибшим в автомобиле Renault Scenic находились и другие люди, которые являются гражданами Украины. Все они не получили серьезных травм.

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