В Эфиопии военные устроили массовую казнь и сняли трофейное видео. Расследование CNN

Родные лишь спустя полгода смогли попасть к хребту в Махибере-Дего и поискать останки близких

Фото: коллаж "Сегодня"

В Эфиопии, в провинции Тыграй, в январе 2021 года военные в упор расстреляли своих соотечественников, а тела сбросили со скалистого склона холма. Резню они снимали на видео, а родные лишь на прошлой неделе смогли попасть в поселение и поискать останки своих близких.

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Об этом сообщает CNN.

Что произошло

Видео бойни журналисты получили от медиа-организации Tigrai Media House. Его снял на мобильный телефон солдат эфиопской армии, называющий себя "Фафи". Он стал осведомителем, причастным к массовым убийствам. В видеоролике он раскрывает свою военную бригаду и дивизию. Кроме того, силовик обменивается телефоном с другим солдатом, берет пистолет и стреляет. Затем телефон возвращается обратно, поскольку другие требуют снимать казнь пленников, нагло документируя их преступления.

Фото: CNN

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Журналисты выяснили, что это видео снято действительно на хребте недалеко от Махибере-Дего в январе 2021 года. Спустя шесть месяцев после нападения, в поселении собрали национальные удостоверения личности 36 человек, которые были убиты. Еще 37 человек остаются пропавшими без вести. Таким образом количество жертв может быть вдвое больше.

Фото: CNN

Реакция властей

Несмотря на то, что видео стало прямым доказательством преступления, канцелярия премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али отклонила результаты первоначального расследования CNN, заявив, что "сообщения и заявления в социальных сетях не могут быть приняты как доказательства".

Отметим, что тысячи мирных жителей были убиты с начала ноября 2020 года, когда премьер-министр Абий Ахмед Али начал крупную военную операцию против правящего Народного фронта освобождения Тыграй. Он направил туда национальные войска и боевиков ополчения из региона Амхара. Они совершали массовые убийства, внесудебные казни, сексуальное насилие и другие преступления. Из-за этого многие мировые страны наложили санкции на Эфиопию.

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Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али / Фото: CNN

Поиски останков

Из-за зверств силовиков семьи жертв с января 2021 года не могли добраться до хребта в Махибере-Дего. Там присутствуют эфиопские войска. Они даже не могли похоронить своих близких, над которыми жестоко поиздевались.

Но, 18 июня солдаты отправились в соседний Аксум и местные жители смогли поискать останки близких. В течение нескольких дней члены семей жертв снимали церковные захоронения, задокументировали свидетельства наличия гильз на месте массового убийства и сфотографировали останки скелетов.

Эксперт по оружию заявил, что такие гильзы обычно используются в ручных пулеметах и ​​штурмовых винтовках, подобных тем, что видны на видео с резней.

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Фото: CNN

В то же время, даже во время поиска останков на родных погибших напали силовики.

"Около 9-10 часов вечера солдаты из Аксума начали обстреливать местность [огнем] артиллерией. Все разбежались и побежали домой", – рассказал местный житель.

Жители деревни считают, что продолжающееся присутствие солдат в этом районе было попыткой скрыть доказательства убийств.

Многие из жертв внесудебных казней были молодыми людьми так называемого "боевого возраста". Одним из расстрелянных молодых людей был 23-летний Алула. Его брат сказал, что обнаружил удостоверение личности Алулы среди останков – тело брата он не нашел.

Напомним, ранее мы сообщали о еще одной бойне в Эфиопии. Сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября 2020 года в городе Май-Кадра в юго-западной зоне региона Тыграй в Эфиопии. Большая часть тел была найдена в центре города возле здания Коммерческого банка Эфиопии, а также на дороге, которая ведет в соседний город Кумера.