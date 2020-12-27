В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

В Египте в результате пожара в частной больнице на окраине Каира, где лечили больных коронавирусом COVID-19, в субботу, 26 декабря, погибли по меньшей мере семь человек и несколько пострадали.

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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Источники агентства в службе безопасности и среди медработников сообщили, что пожар вспыхнул около 9 часов утра в больнице Миср Аль Амаль примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира. Согласно предварительному расследованию, его причина – неисправность электросети.

Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

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Напомним, власти Египта сообщили о рекордном приросте заразившихся коронавирусом за последние пять месяцев и приняли решение запретить празднование Нового года и связанные с ним мероприятия.

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Мы также сообщали, что в России в результате пожара в частном доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек.

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