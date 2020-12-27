Українська
$ 28,46
34,62
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Египте горела частная больница для больных COVID-19, есть погибшие

27 декабря, 03:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Медучреждение эвакуировали и закрыли

В Египте в результате пожара в частной больнице на окраине Каира, где лечили больных коронавирусом COVID-19, в субботу, 26 декабря, погибли по меньшей мере семь человек и несколько пострадали.

Реклама

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Reuters.

Источники агентства в службе безопасности и среди медработников сообщили, что пожар вспыхнул около 9 часов утра в больнице Миср Аль Амаль примерно в 30 км к северо-востоку от центра Каира. Согласно предварительному расследованию, его причина – неисправность электросети.

Больницу эвакуировали и закрыли, а пациентов перевели в государственную больницу в Каире.

В тренде
В центре Берлина стрельба: есть пострадавшие

Напомним, власти Египта сообщили о рекордном приросте заразившихся коронавирусом за последние пять месяцев и приняли решение запретить празднование Нового года и связанные с ним мероприятия.

Реклама

Мы также сообщали, что в России в результате пожара в частном доме престарелых в Башкирии погибли 11 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Египет больницы каир пожар коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявление
Скандал с позолоченной украинской иконой: власти Боснии сделали циничное заявлениеПолитика
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)Другие страны
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещено
Израиль объявил третий локдаун из-за COVID-19: что запрещеноДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять