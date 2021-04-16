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В Грузии неизвестные ворвались в банк и захватили заложников (видео)

16 апреля, 12:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Вооруженные грабители ворвались в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили в заложники сотрудников – местный телеканал ведет прямую трансляцию с места

В Грузии вооружённые лица ворвались в филиал Банка Грузии в Тбилиси и удерживают заложников.

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Об этом сообщил телеканал "Рустави-2".

На данный момент неизвестно сколько человек находится в банке и действует ли злоумышленник в одиночку.

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По предварительным данным, в филиале Банка Грузии захвачены два заложника. Позже стало известно, что напавший на филиал Банка Грузии отпустил 1 заложника, сейчас в офисе 3 сотрудника и 1 охранник

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На место прибыли правоохранители, граждане эвакуированы с периметра здания. Правоохранители закрыли станцию метро "Авлабари", которая находится рядом.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси вооруженный неизвестный ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил заложников.

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Напомним, 22 октября в городе Зугдиди налетчик с автоматом захватил банк и взял 50 заложников.

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Грузия налет Тбилиси
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