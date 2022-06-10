В храмах Японии провели древний обряд для Путина: что пожелали (видео)

В Японии своим древним способом пытаются помочь Украине в борьбе с международным преступником Владимиром Путиным. Минимум в семи храмах города Мацудо, что примерно в 20 минутах к востоку от центр Токио, нашли аналог куклы вуду с лицом президента России.
Об этом сообщает местное издание Japan Today.
Что происходит
В Японии существует свой аналог кукол вуду, который называется "вара нингё". Это соломенная кукла с изображением того, кому желают зла. Во время обряда туловище этой куклы с определенным заклинанием необходимо прибить гвоздем. Как пишет Japan Today, стандартным проклятием считается смерть.
С начала мая куклы вара нингё были найдены прибитыми к священным деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо. На современный лад у каждой из них к голове была прикреплена фотография президента России. К одной из кукол также был прикреплен лист бумаги на японском языке с полным именем российского диктатора, его текущим возрастом и датой рождения, а также сообщением "Молюсь о его смерти". Записка нужна на тот случай если духи не узнают свою жертву в лицо.
Здоровье хозяина Кремля
- Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную "прямую линию", которая ежегодно проходила в июне. Предполгается, что это связано с его плохим самочувствием и минимум три часа прямого эфира он просто не выдержит.
- Экстрасенс Роман Шептицкий недавно заявил, что президент России уже давно мог быть мертвым. Он фонит мертвой энергией и чувствуется как "кукла". У главы Кремля не осталось ничего человеческого.
- Американское издание Newsweek недавно писало, что Путин в апреле прошел курс лечения от рака. Болезнь у него в запущенной стадии. Кроме того, в марте на российского лидера было совершено покушение.