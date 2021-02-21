Українська
$ 27,85
33,65
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Ирландии гостиницы и рестораны не будут работать до середины лета

21 февраля, 03:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

90% новых заражений в стране приходится на "британскую" мутацию COVID

В Ирландия отели, бары, рестораны и другие предприятий в сфере гастрономии и гостеприимства останутся закрыты по меньшей мере до середины лета из-за высокого уровня случаев заболевания COVID-19.

Реклама

Об этом сообщил премьер-министр страны Микал Мартин, передает местное издание RTE.

"Возможность открытия гостиниц до середины лета рассматриваться не будет", – заявил Мартин.

По его словам, на данный момент уровень заражения коронавирусом в стране еще слишком высок.

"Любое ослабление ограничений должно быть медленным и осторожным из-за угрозы со стороны новых штаммов вируса", - добавил премьер.

Реклама

Как отмечает издание, в Ирландии заведения общепита и гостиницы были закрыты большинство времени в течение последнего года, а в конце декабря в стране ввели локдаун.

В тренде
США решили не делиться вакциной с бедными странами: что придумал Байден

Около 90 процентов новых заражений в Ирландии приходится на "британскую" мутацию.

Напомним, в Ирландии в ходе вакцинации от коронавируса зафиксировали более 80 сообщений о побочных эффектах после прививки.

Мы также сообщали, что в Великобритании обнаружили еще один вариант COVID-19 с вызывающим беспокойство набором мутаций, который должен стать объектом серьезных исследований.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ирландия гостиницы рестораны бары коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследование
В более 80% случаев люди болеют коронавирусом бессимптомно – исследованиеДругие страны
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)
На Стамбул обрушился мощный снегопад (фото)Другие страны
"Мы не жили, мы не спали": что рассказали туристы, застрявшие на ЗанзибареУкраина
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООН
Россия в бешенстве: главные заявления стран на заседании Совбеза ООНУкраина
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла Турция
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла ТурцияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять