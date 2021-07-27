В Израиле разрешили вакцинировать от COVID-19 детей, но есть одно условие

В Израиле разрешили вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет в особых случаях

Вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Министерство здравоохранения Израиля разрешило вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет в отдельных случаях. Среди них, угроза смерти ребенка при заражении новым штаммом COVID-19.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Израиля.

В ведомстве проинформировали руководство больниц и фондов здравоохранения о возможности вакцинации детей от COVID-19 в возрасте от 5 до 11 лет в определенных случаях. Например, если заражение новым штаммом коронавируса может привести к тяжелой форме заболевания или даже смерти.

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Ранее мы сообщали, что в Израиле зафиксировали серьезную побочку после вакцины Pfizer.

Также напомним, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от COVID-19.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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