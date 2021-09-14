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До последнего говорил о заговоре. Лидер антивакцинаторов Израиля умер от Covid-19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 сентября, 16:06
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Больше недели он находился в медцентре на кислородном аппарате и продолжал говорить о заговоре
Хай Шаулян до последнего верил в мировой заговор / Коллаж "Сегодня"
Хай Шаулян до последнего верил в мировой заговор / Коллаж "Сегодня"

В Израиле в больнице от осложнений при COVID-19 скончался лидер местного движения противников вакцинации Хай Шаулян. Больше недели он находился в медицинском центре города Холона подключенный к кислородному аппарату.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

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До последнего Хай продолжал утверждать, что эпидемии нет и что вводимые правительством меры ограничения не имеют ничего общего с заболеваемостью израильтян.

"Продолжайте бороться! Государство преследует нас своим преступным корыстным интересом. Не сдавайтесь! Зеленая отметка не будет установлена ​​в Израиле. Это не имеет ничего общего с Corona. Это не имеет ничего общего с вакцинацией, это связано с принуждением", - написал активист 11 сентября, уже находясь на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Израильские СМИ отмечают, что Хай Шаулян неоднократно призывал всех не делать прививки от коронавируса и был уверен, что никакой пандемии вообще нет, а препараты, которыми людей вакцинируют, "ненужные и опасные".

Судьба антивакцинаторов

Хай Шаулян не первый противник вакцинации, который не смог пережить последствия COVID-19.

  • Ранее в Кении от коронавируса умер врач-антивакцинатор Стивен Каранджа. Он выступал против вакцинации от COVID-19, а за несколько недель до смерти заявил, что прививка абсолютно не нужна.
  • В июле в США скончался 34-летний блогер Стивен Гармон, заявлявший об отказе от вакцины против коронавируса и насмехавшийся над ней. Он боролся с последствия болезни в течение месяца.
  • 1 сентября стало известно, что в США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, считавший себя "первым, кто назвал COVID-19 теорией заговора".
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