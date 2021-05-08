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В Кабуле взорвалась бомба возле школы: погибли десятки детей (фото)

8 мая, 21:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

СМИ сообщают о почти 30 погибших в результате взрыва, среди них много детей, а еще полсотни людей пострадали – подробности инцидента

В Афганистане в районе Западного Кабула взорвалась бомба. В результате погибли по меньшей мере 30 человек. Большинство из них – школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.

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Об этом сообщает Associated Press.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел страны Тарика Ариана, по факту взрыва ведется расследование. Он отметил, что число погибших может увеличиться.

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В одной из близлежащих больниц журналисты увидели по меньшей мере 20 трупов, сложенных в ряд в коридорах и комнатах.

Сколько раненых

Возле больницы Мухаммеда Али Джинны десятки людей выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, в то время как родственники проверяли списки раненых, вывешенные на стенах. По меньшей мере 50 человек были ранены.

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Причина взрыва

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Подчеркивается, что атака произошла через несколько дней после того, как американские военнослужащие официально начали покидать страну.

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Ранее мы сообщали, что США и НАТО начали выводить военных из Афганистана.

Также напомним, Великобритания намерена вывести все свои войска из Афганистана.

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