В Кабуле взорвалась бомба возле школы: погибли десятки детей (фото)

СМИ сообщают о почти 30 погибших в результате взрыва, среди них много детей, а еще полсотни людей пострадали – подробности инцидента

В Афганистане в районе Западного Кабула взорвалась бомба. В результате погибли по меньшей мере 30 человек. Большинство из них – школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.

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Об этом сообщает Associated Press.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел страны Тарика Ариана, по факту взрыва ведется расследование. Он отметил, что число погибших может увеличиться.

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В одной из близлежащих больниц журналисты увидели по меньшей мере 20 трупов, сложенных в ряд в коридорах и комнатах.

Сколько раненых

Возле больницы Мухаммеда Али Джинны десятки людей выстроились в очередь, чтобы сдать кровь, в то время как родственники проверяли списки раненых, вывешенные на стенах. По меньшей мере 50 человек были ранены.

Причина взрыва

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Подчеркивается, что атака произошла через несколько дней после того, как американские военнослужащие официально начали покидать страну.

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Ранее мы сообщали, что США и НАТО начали выводить военных из Афганистана.

Также напомним, Великобритания намерена вывести все свои войска из Афганистана.