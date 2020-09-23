В Минске таксист спас протестующего от ОМОНа (видео)

В Минске таксист спас протестующего, за которым гнались трое силовиков.
Видео погони появилось в Telegram-канале Euroradio.
Прохожие стали свидетелями, как парень убегает от силовиков и резко запрыгивает в случайную машину. Сотрудники ОМОН начали бить авто. Чтобы спасти протестующего, водитель выехал на бордюр и по встречной полосе.
По словам очевидцев, погоня случилась рядом со станцией метро Пушкинская.
Вечером 23 сентября в Минске полностью остановилось движение автомобилей на проспекте Независимости. Сразу в нескольких спальных районах Минска милиция задерживает людей, которых она считает причастными к протестам.
Протесты в Минске не прекращаются после выборов президента Беларуси и объявления победы Александра Лукашенко.
Напомним, 23 сентября состоялась закрытая инаугурация Александра Лукашенко. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу и вступил на пост президента.
Как сообщали новости "Сегодня", в Минске милиция устроила массовые задержания, применяя водометы.
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