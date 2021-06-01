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В Минске задержали журналиста за бело-красный шарф в авто

1 июня, 13:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчине грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста, сейчас он в Октябрьском райотделе

В Беларуси задержали журналиста спортивного издания Tribuna.com Дмитрия Рута за то, что в его авто был бело-красно-белый футбольный шарф.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

Известно, что журналиста обвиняют в незаконном митинге. Согласно статье о "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" ему грозит наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.

Журналиста доставили в Октябрьский райотдел в Минске.

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Ранее в Минске 17-летний фигурант уголовного дела об участии в "массовых беспорядках" Дмитрий Стаховский, который был сиротой и жил в общежитии, покончил жизнь самоубийством.

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Как мы писали накануне, после того как пенсионерка из Минска более полугода назад оставила комментарий в социальных сетях под сообщением об избиении протестующих и написала слово "тварь", ее пришли задерживать.

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