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В Мьянме растет количество жертв среди протестующих

21 февраля, 06:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Убиты двое, ранены по меньшей мере шесть человек

В Мьянме, где в пятницу от огнестрельного ранения умерла протестующая, очередные столкновения демонстрантов с силовиками привели к новым жертвам – 20 февраля от пуль погибли два человека в городе Мандалай.

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Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, в субботу еще как минимум шесть протестующих получили ранения, когда полиция и солдаты открыли огонь по людям. В результате столкновения в Мандалае 20 февраля стали самыми кровопролитными за более чем две недели протестов во всей Мьянме.

Силовики также применяли против протестующих во втором по величине городе страны слезоточивый газ и водометы.

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Напомним, 19 февраля в Мьянме скончалась 20-летняя девушка, получившая ранение в голову во время разгона демонстрантов – она стала первой жертвой среди протестующих.

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1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы генерала Мин Аунг Хлайна. После этого в стране начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

На прошлой недели появились сообщения, что силы безопасности открыли огонь для разгона демонстрантов в нескольких городах, а в населенные пункты ввели военную технику, также сообщалось об отключении интернета.

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Мьянма протесты переворот жертвы
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