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В Нагорном Карабахе заявили о ракетных ударах по Степанакерту

29 октября, 01:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Нагорном Карабахе обстреляли Степанакерт

В ночь на 29 октября по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) было нанесено не менее пяти ракетных ударов.

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Об этом сообщает ВВС.

"По предварительным данным, за последние несколько минут по Степанакерту было нанесено пять ракетных ударов", – говорится в сообщении.

В Степанакерте включены сирены воздушной тревоги. Данные о пострадавших пока не поступали.

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Ранее Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт в Нагорном Карабахе, который продолжается с 27 сентября. ЕС также считает недопустимым продолжение боевых действий после перемирия.

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Также мы писали о том, что на фоне нарушенного перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе Иран разместил военных на своей северно-западной границе.

К слову, для урегулирования конфликта, который возник в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, Иран готовит мирное предложение.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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