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В Польше микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП: есть погибшие (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
9 ноября, 15:00
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За рулем находился 25-летний водитель. Транспорт слетел с дороги в кювет и врезался в дерево
ДТП в Польше с украинцами. Фото: коллаж "Сегодня"
ДТП в Польше с украинцами. Фото: коллаж "Сегодня"

В Польше в жуткое ДТП попал микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали.

Об этом сообщает издание Echo Dnia.

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Подробности ДТП

Как стало известно, авария произошла утром во вторник, 9 ноября, в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

Микроавтобус Mercedes с украинскими номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

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Пострадавшие и погибшие

В результате ДТП пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали кузов и вытащили их на поверхность.

На месте ЧП погибли два украинца: 25-летняя девушка и 24-летний парень.

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Кроме того, 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее трое украинцев погибли в ДТП в Польше. По неизвестной причине водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Также мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

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