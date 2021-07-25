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В Северной Ирландии в парке развлечений аттракцион упал прямо на людей (фото)

25 июля 2021 13:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

В аварии аттракциона пострадали взрослые и четверо детей – у них травмы

Пострадавших детей госпитализировали / Фото: коллаж "Сегодня"

Пострадавших детей госпитализировали / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 24 июля, в Северной Ирландии в парке развлечений Planet Fun на людей упал аттракцион – пострадали дети.

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Об этом сообщает Daily Mail.

На одном из аттракционов в гавани Каррикфергус произошел сбой – вылетел механизм, ударился о строение и рухнул на людей

В результате аварии аттракциона пострадали взрослые и четверо детей. Детей госпитализировали – их травмы не несут опасности для жизни.

У взрослых, которые пострадали от падения аттракциона, травмированы ноги. От госпитализации они отказались.

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А люди, что видели падение, получили психические травмы. Они настолько испугались, что больше не смогут посещать парки развлечений.

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"Все качели держались на веревках, и в один момент все начали падать. Это было ужасно", - поделился очевидец происшествия.

В компании Planet Fun уже ищут виновных. Расследование инцидента проведет специальная комиссия.

Ранее мы сообщали, что в Париже весной, после локдауна, открыли парк аттракционов и развлечений "Диснейленд".

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