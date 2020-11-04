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В Турции завершились поиски людей под завалами после землетрясения

4 ноября, 12:42

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число погибших при землетрясении увеличилось

В Измире на западе Турции завершились поисково-спасательные работы на месте завалов жилых домов после землетрясения.

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Об этом сообщил глава управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции Мехмет Гюллюоглу в Twitter.

"Хотелось бы поблагодарить каждого спасателя и волонтера, который внес вклад в спасение людей", — написал он.

Как сообщает aa.com.tr, число жертв землетрясения в Измире достигло 114. Из 1035 пострадавших 898 уже выписаны из больниц, лечение 137 жителей Измира продолжается.

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Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. Сообщалось о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах. Ряд районов в Турции и островов в Греции оказались подтоплены цунами, которое последовало за землетрясением.

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Ранее мы писали, что в турецкой провинции Измир спасли маленькую девочку, которая почти трое суток провела под завалами. Ранее из-под завалов достали мать и троих братьев маленькой Элиф.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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Турция землетрясение погибшие завершение спасательная операция измир
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