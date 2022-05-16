В Венеции активисты захватили дворец российского миллиардера (фото)

Олигарх находится под санкциями

Особняк Михельсона захватили/Фото: сайт Кремля, Facebook/Katia Margolis. Коллаж: "Сегодня"

В Венеции активисты левых сил захватили дворец, которым владеет российский миллиардер, глава правления газовой компании "Новатек" Леонид Михельсон. Известно, что олигарх находится под санкциями.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Организаторы акции пошли на такой шаг, поскольку Михельсон, будучи в десятке самых богатых людей России, с апреля находится под персональными санкциями Великобритании и Канады в связи с войной Российской Федерации против Украины.

К этому времени в Италии его дела и имущество до сих пор были неприкосновенны.

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В Италии арестовали яхту Путина

140-метровую суперяхту "Шехерезада" арестовали итальянские власти в порту Марина-ди-Каррара. Владельцем судна считают президента России Владимира Путина, ведь по данным итальянского министерства экономики и финансов, действия владельцев яхты "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Также о том, что владельцем судна является глава РФ, сообщили соратники Навального.

Расследование, которое провела итальянская финансовая полиция, показало, что судно имеет "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, которые находятся под санкциями Европейского Союза.

Также действия владельцев яхты "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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Министерство экономики и финансов Италии решило арестовать яхту "Шахерезада" до принятия ограничительных мер, предложенных ЕС.

"Соратники Навального сообщили о 140-метровой "яхте Путина", а также о том, что все члены экипажа корабля являются россиянами, которые работают в Федеральной службе охраны, агентстве, отвечающем за личную охрану Путина", – говорится в сообщении министерства экономики и финансов Италии.

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