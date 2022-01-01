В Японии разрабатывают вакцину, чтобы окончательно избавиться от COVID-19

В разработке вакцины будет использован не опасный для человека вирус коровьей оспы

Клинические испытания начнут проводить уже в 2023 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину против коронавируса, которая может дать пожизненный иммунитет. Об этом пишет издание The Japan Times.

За основу для новой вакцины от COVID – 19 ученые взяли вакцину от оспы, которая была разработана Эдвардом Дженнером еще в 18 веке.

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В вакцине используется неопасный для человека вирус коровьей оспы.

"Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех", – сказал профессор Митинори Кохара.

Производитель Nobelpharma намерен провести первую и вторую фазу клинических испытаний в 2023 году. В исследовании примут участие 150-200 человек, включая тех, кто уже переболел коронавирусом.

Украина приостановила разработку вакцины

Разработку украинской вакцины против COVID-19 остановили из-за отсутствия финансирования и заинтересованности со стороны государства. Ее создавали львовские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук.

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Когда закончится COVID-пандемия

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году благодаря… новому штамму "Омикрон", который распространяется очень быстро, но так же стремительно должна пройти и его волна.