В Японії розробляють вакцину, щоб остаточно позбавитися COVID-19

У розробці вакцини буде використаний безпечний для людини вірус коров'ї оспи

Клінічні випробування почуть проводити вже в 2023 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені Токійського інституту медичних наук розробляють вакцину проти коронавірусу, яка може дати довічний імунітет. Про це пише видання The Japan Times .

За основу для нової вакцини від COVID – 19 вчені взяли вакцину від віспи, яка була розроблена Едвардом Дженнером ще у 18 столітті.

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У вакцині використовується безпечний для людини вірус коров'ячої віспи.

"Я працював над різними технологіями вакцин, такими як аденовірус та РНК-вакцини, але препарати, які використовують вектор вірусу осповакцини, є найпотужнішими з усіх", – сказав професор Мітінорі Кохара.

Виробник Nobelpharma має намір провести першу та другу фазу клінічних випробувань у 2023 році. У дослідженні візьмуть участь 150-200 людина, включаючи тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Україна призупинила розробку вакцини

Розробку української вакцини проти COVID-19 зупинили через відсутність фінансування та зацікавленості з боку держави. Її творили львівські вчені з Інституту біології клітин Національної академії наук.

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Коли закінчиться COVID-пандемія

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже 2022 року завдяки… новому штаму "Омікрон", який поширюється дуже швидко, але так само стрімко має пройти його хвиля.