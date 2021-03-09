В Йемене при пожаре в центре для мигрантов погибли 60 человек

В Йемене сгорел один из центров содержания мигрантов в столице страны Сане, при пожаре погибли по меньшей мере 60 человек, более 200 пострадали.

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Об этом заявил журналистам представитель хуситов, контролирующих город, передает Xinhua.

По его словам, в центре находилось более 600 нелегальных мигрантов из Сомали и Эфиопии, а пожар вызвал панику и давку, что привело к большому числу жертв и пострадавших.

Также сообщается, что среди погибших есть и сотрудники учреждения.

После пожара Международная организация по миграции (МОМ) призвала хуситов проинспектировать все центры содержания мигрантов в районах под их контролем, чтобы обеспечить безопасность беженцам.

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Напомним, в Экваториальной Гвинее при пожаре и последовавших за ними взрывах на военной базе погибли 98 человек, более 600 пострадали.

Мы также сообщали, что в январе в столице Ирака Багдаде произошел двойной теракт, в результате которого 17 человек погибли и более 25 получили ранения.

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