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У Ємені під час пожежі у центрі для мігрантів загинуло 60 людей

9 березня, 05:39

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Постраждали понад 200 людей

У Ємені згорів один із центрів утримання мігрантів у столиці країни Сані, під час пожежі загинули щонайменше 60 людей, понад 200 постраждали.

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Про це заявив журналістам представник хуситів, які контролюють місто, передає Xinhua.

За його словами, в центрі перебувало більш як 600 нелегальних мігрантів із Сомалі і Ефіопії, а пожежа спричинила паніку і тисняву, що призвело до великої кількості жертв і постраждалих.

Також повідомляється, що серед загиблих є і співробітники установи.

Після пожежі Міжнародна організація з міграції (МОМ) закликала хуситів проінспектувати всі центри утримання мігрантів у районах під їхнім контролем, щоб гарантувати безпеку біженцям.

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Нагадаємо, в Екваторіальній Гвінеї під час пожежі і подальших вибухів на військовій базі загинуло 98 людей, понад 600 постраждали.

Ми також повідомляли, що в січні у столиці Іраку Багдаді стався подвійний теракт, у результаті якого 17 людей загинули і понад 25 отримали поранення.

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Ємен мігранти біженці пожежа
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