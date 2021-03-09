Вибухи в Екваторіальній Гвінеї: загинули 98 людей

Міністерство охорони здоров'я Екваторіальної Гвінеї заявило, що кількість загиблих у результаті серії вибухів на військовій базі у столиці країни збільшилася до 98 осіб.
Про це повідомляє The Canberra Times.
А за даними міністерства оборони країни, щонайменше 615 людей були поранені в результаті вибухів у неділю, які почалися з пожежі на військовій базі. 299 поранених залишаються в лікарні.
Президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого пояснив катастрофу халатністю, пов'язаною з поводженням з динамітом, а причиною пожежі назвав спалення стерні місцевими фермерами.
За словами глави держави, через вибухи пошкоджені більшість будівель у Баті, місті з населенням трохи більше 250 000 осіб. Будинки поруч з осередком вибухів повністю зруйновані.
Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали.
Нагадаємо, в Екваторіальній Гвінеї в неділю, 7 березня, прогриміла серія потужних вибухів на військовій базі в місті Бата, спочатку повідомлялося про 15 загиблих і близько 500 поранених.
Ми також повідомляли, що в січні у столиці Іраку Багдаді стався подвійний теракт, у результаті якого 17 людей загинули і понад 25 отримали поранення.
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