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Вибухи в Екваторіальній Гвінеї: загинули 98 людей

9 березня, 00:54

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У місті Бата пошкоджені практично всі будинки

Міністерство охорони здоров'я Екваторіальної Гвінеї заявило, що кількість загиблих у результаті серії вибухів на військовій базі у столиці країни збільшилася до 98 осіб.

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Про це повідомляє The Canberra Times.

А за даними міністерства оборони країни, щонайменше 615 людей були поранені в результаті вибухів у неділю, які почалися з пожежі на військовій базі. 299 поранених залишаються в лікарні.

Президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого пояснив катастрофу халатністю, пов'язаною з поводженням з динамітом, а причиною пожежі назвав спалення стерні місцевими фермерами.

За словами глави держави, через вибухи пошкоджені більшість будівель у Баті, місті з населенням трохи більше 250 000 осіб. Будинки поруч з осередком вибухів повністю зруйновані.

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Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали.

Нагадаємо, в Екваторіальній Гвінеї в неділю, 7 березня, прогриміла серія потужних вибухів на військовій базі в місті Бата, спочатку повідомлялося про 15 загиблих і близько 500 поранених.

Ми також повідомляли, що в січні у столиці Іраку Багдаді стався подвійний теракт, у результаті якого 17 людей загинули і понад 25 отримали поранення.

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вибух жертви Екваторіальна Гвінея військова база
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