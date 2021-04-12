Вакцина CoronaVac малоэффективна: в Китае объяснили скандал

Китайский эксперт опроверг информацию о "плохих" китайских вакцинах от коронавируса

Китайский топ-чиновник, который накануне заявил о низкой эффективности созданных в Поднебесной вакцин от коронавируса, считает, что его слова были неправильно истолкованы в СМИ.

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Об этом сообщает Global Times.

Глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу называет сказанное им "сплошным недоразумением", а предложение комбинировать китайские вакцины для повышения их эффективности – собственным "научным видением".

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"Я предлагаю рассмотреть возможность корректировки процесса вакцинации, например, количества введенных доз и их интервалов, а также последовательной вакцинации различными типами вакцин", – говорит Гао Фу.

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Китайский эксперт призвал мир вакцинироваться от коронавируса, потому что преимущества вакцинации значительно перевешивают риски.

"Вакцины должны использоваться справедливо, и мир должен делиться вакцинами. Если мир не будет делиться вакцинами, вирус его разделит", – добавил Гао Фу.

Он также отметил, что человечество впервые в своей истории сумело так быстро создать вакцины от болезни.

Напомним, что вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech является одной из тех, которые закупила Украина. По словам, главного санврача Виктора Ляшко, ее использовать начнут 13 апреля.

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