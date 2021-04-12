Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандал

Китайський топ-чиновник, який напередодні заявив про низьку ефективність створених в Піднебесній вакцин від коронавірусу, вважає, що його слова були неправильно розтлумачені в ЗМІ.
Про це повідомляє Global Times.
Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу називає сказане ним "суцільним непорозумінням", а пропозицію комбінувати китайські вакцини для підвищення їхньої ефективності – власним "науковим баченням".
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"Я пропоную розглянути можливість коригування процесу вакцинації, наприклад, кількості введених доз та їхніх інтервалів, а також послідовної вакцинації різними типами вакцин", – каже Гао Фу.
Китайський експерт закликав світ вакцинуватися від коронавірусу, тому що переваги вакцинації значно переважують ризики.
"Вакцини мають використовуватися справедливо, і світ повинен ділитися вакцинами. Якщо світ не ділитиметься вакцинами, вірус його розділить", – додав Гао Фу.
Він також зазначив, що людство вперше в своїй історії зуміло так швидко створити вакцини від хвороби.
Нагадаємо, що вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є однією з тих, які закупила Україна. За словами, головного санлікаря Віктора Ляшко, її використовувати почнуть 13 квітня.
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