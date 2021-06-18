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Вакцины от этого нет. В ООН назвали следующую пандемию на Земле

18 июня 2021 9:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мир с трудом отходит от пандемии коронавируса, но беды для человечества не заканчиваются – в ближайшие годы нас ждет новая угроза

В Индии уже большие проблемы с водой. Фото: REUTERS/P. Ravikumar

В Индии уже большие проблемы с водой. Фото: REUTERS/P. Ravikumar

Пока говорят о возможной новой эпидемии в Индии, в ООН заявили, что новой пандемией на нашей планете в ближайшие годы может стать засуха. Эту ситуацию особенно ускоряет деятельность человечества.

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Об этом заявила специальный представитель генерального секретаря ООН по снижению риска бедствий Мами Мизутори, передает The Guardian.

По ее словам, люди жили в условиях засухи 5000 лет, но то, что наблюдается сейчас, совсем другой уровень угрозы, в большей степени из-за человеческой деятельности.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды. Спрос будет превышать предложение в определенные периоды. Засуха – главный фактор деградации земель и снижения урожайности основных сельскохозяйственных культур", – сказала Мами Мизутори.

Изменение характера выпадения осадков в результате климатических нарушений является ключевым фактором засухи, но в ООН также отмечают, что неэффективное использование водных ресурсов и деградация земель в условиях интенсивного сельского хозяйства и неэффективных методов ведения сельского хозяйства играют определенную роль. Кроме того, вырубка лесов, чрезмерное использование удобрений и пестицидов, чрезмерный выпас и чрезмерный забор воды для сельского хозяйства также являются серьезными проблемами.

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Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха. Гидрометцентр проанализировал условия, в которых развиваются ранние зерновые, овощи и фрукты урожая 2021 года.

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