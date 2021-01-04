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Вблизи станции "Академик Вернадский" откололся ледник, высотой как семиэтажка (фото)

4 января, 13:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В том районе скол такого масштаба случился впервые

На острове Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский", от ледника Woozle Hill откололся край льда.

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Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра.

Полярники говорят, что в том районе скол такого масштаба произошел впервые. Высота отколовшейся части составляет около 20 метров (почти как семиэтажное здание). Ширина – 5 метров.

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Трещина в месте скола была уже давно, поэтому ученые постоянно наблюдали за ледником.

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"Изучение природной льда в Антарктиде – один из постоянных направлений исследований украинских полярников. Ученые наблюдают за тем, как меняются ледники: тают или наоборот прирастают, с какой скоростью это происходит, как образуются трещины, куда движется лед и тому подобное", – говорится в сообщении.

В научном центре отметили, что ледники, как и, например, пингвины, "рассказывают" об изменениях климата в мире.

Напомним, ранее огромный кусок льда площадью около 110 квадратных километров откололся от самого большого шельфового ледника Арктики на северо-востоке Гренландии.

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станция глобальное потепление Академик Вернадский ледник
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