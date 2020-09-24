Великобритания об инаугурации Лукашенко: Еще больше подрывает его репутацию

На неожиданную инаугурацию Александра Лукашенко 23 сентября в тайном режиме уже отреагировали несколько стран, в том числе Украина. Раскритиковал действия главы Беларуси и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", – написал Рааб в Twitter.
Отметим, ранее в негативном ключе о вчерашней инаугурации Александра Лукашенко высказались Соединенные Штаты и Канада.
"Он утратил всякую легитимность", – заявили в США.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко в Минске никоим образом не означает, что его можно признать легитимным президентом Беларуси.
Украина также не признала свободными и честными выборы в Беларуси.
Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению.
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