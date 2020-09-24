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Великобритания об инаугурации Лукашенко: Еще больше подрывает его репутацию

24 сентября, 04:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава британского МИД также осудил сфальсифицированные выборы

На неожиданную инаугурацию Александра Лукашенко 23 сентября в тайном режиме уже отреагировали несколько стран, в том числе Украина. Раскритиковал действия главы Беларуси и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

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"Тайная инаугурация Лукашенко сегодня в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа",написал Рааб в Twitter.

Отметим, ранее в негативном ключе о вчерашней инаугурации Александра Лукашенко высказались Соединенные Штаты и Канада.

"Он утратил всякую легитимность", – заявили в США.

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Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодняшняя "инаугурация" Александра Лукашенко в Минске никоим образом не означает, что его можно признать легитимным президентом Беларуси.

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Украина также не признала свободными и честными выборы в Беларуси.

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко неожиданно провел закрытую инаугурацию и вступил на пост президента. Он в присутствии своего ближайшего окружения принял присягу. В Беларуси уже заговорили о нарушении им законодательства, поскольку церемония не транслировалась по центральному телевидению.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Лукашенко

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Великобритания инаугурация Беларусь Александр Лукашенко Доминик Рааб
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