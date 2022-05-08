Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку: названа сумма

Это самый высокий уровень военных расходов Великобритании на конфликт с момента разгара кампаний в Ираке и Афганистане

Новое обязательство почти вдвое превышает предыдущие по расходам для Украины. Коллаж "Сегодня"

Великобритания предоставит Украине дополнительную военную поддержку в размере 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов).

Об этом сообщает Reuters.

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Это самый высокий уровень военных расходов Великобритании на конфликт с момента разгара кампаний в Ираке и Афганистане.

Новое обязательство почти вдвое превышает предыдущие по расходам для Украины.

"Жестокое нападение Путина не только вызывает неисчислимые разрушения в Украине – оно также угрожает миру и безопасности во всей Европе", – говорится в заявлении Джонсона.

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По его словам, это резко увеличит помощь ВСУ, которые борются с российским вторжением.

Война в Украине в ближайшее время не закончится

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей. Москва демонстрирует готовность и дальше разрушать нашу страну, поэтому надеяться на скорейшее завершение войны не стоит.

Шольц отметил, что Киев попросил некоторые страны стать гарантами будущего мира и добавил, что это тоже вопрос, о котором "мы очень конкретно говорим с Украиной".

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"Использование войск и техники, демонстрируемое Россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы Россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и Россией было достигнуто решение путем переговоров", — заявил Шольц.

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