Великобритания также возобновляет полеты Boeing 737 MAX

Лайнер уже снова эксплуатируют в США, Канаде и ЕС

Великобритания вслед за Канадой одобрила возвращение к использованию в стране самолетов Boeing 737 MAX для пассажирских перевозок.

Реклама

Об этом говорится в заявлении британского Управления гражданской авиации.

"Авиакомпании королевства смогут использовать самолеты Boeing 737 MAX для пассажирских перевозок. Запрет на использование этого лайнера в воздушном пространстве Великобритании будет отменен. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

Разрешение на возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX в королевстве в Управлении объяснили усовершенствованием технических характеристик самолета и изменениями в программе подготовки пилотов.

Кроме того, Управление гражданской авиации Британии отметило, что решения о возобновлении полетов лайнера уже приняты авиационными властями таких стран, как США и Канада, а также Европейским союзом.

Реклама

Напомним, министерство транспорта Канады на днях разрешило вернуться к выполнению коммерческих полетов в стране самолетам модели Boeing 737 MAX.

Отметим, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама