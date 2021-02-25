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Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата

25 февраля, 01:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Посол должна покинуть страну в течение 72 часов

Венесуэла 24 февраля объявила персоной нон грата посла Европейского союза в республике Исабель Брильанте Педросу и предписала ей покинуть страну в течение 72 часов.

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Об этом сообщает Euronews.

Решение принято властями Венесуэлы в ответ на введенные Евросоюзом санкции.

Министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса заявил, что ограничительные меры против его страны являются вмешательством во внутренние дела и демонстрацией предвзятости и высокомерия.

Отметим, Евросоюз в понедельник, 23 февраля, расширил санкции против венесуэльских госслужащих, включив в черный список еще 19 человек – высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента.

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"За роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в Венесуэле, а также за серьезные нарушения прав человека", – говорится в заявлении ЕС.

Всего в санкционном списке Евросоюза по Венесуэле сейчас 55 человек.

Напомним, ЕС 22 февраля согласовал введение новых санкций в отношении России – в черный список попадут люди, причастные к преследованию и суду над оппозиционером Алексеем Навальным.

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Венесуэла ЕС дипломат санкции персона нон грата выдворение
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