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Венгрия получила первую партию российской вакцины против коронавируса

20 ноября, 01:51

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, самолет с российскими вакцинами прибыл в Будапешт в четверг, 19 ноября.

Как пишет Reuters, Еврокомиссия предостерегала страны-члены Европейского Союза от приобретения нелицензированных вакцин.

Российская вакцина должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в любой из стран ЕС.

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"Спутник V", или "Гам-Ковид-Вак" – зарегистрированная вакцина от коронавируса. Это препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Напомним, в России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом у медика уже после вакцинации. В этот раз COVID-19 выявили на Кузбассе у медработника, которому ранее была введена первая доза двухкомпонентной вакцины.

В то же время, российский президент Владимир Путин заявил, что этим препаратом от COVID-19 успела привиться его дочь.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Венгрия Еврокомиссия вакцина коронавирус COVID-19
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