Во время протестов в Кыргызстане пострадали более ста человек (фото)

В Кыргызстане во время протестов пострадали более ста человек.
Об этом сообщает "Интерфакс".
65 пострадавших госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Отмечается, что 40 из госпитализированных – сотрудники силовых органов.
В тяжелом состоянии в реанимационное отделение госпитализировали двоих человек.
40 человек попали с травмами в Национальный госпиталь Киргизии. В городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших, Чуйскую областную – семь.
Еще семь пострадавших поступили в Национальный хирургический центр.
Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Мирный митинг уже перерос в стычки с милицией.
Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста.
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