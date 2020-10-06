Во время протестов в Кыргызстане пострадали более ста человек (фото)

В Кыргызстане во время протестов пострадали более ста человек.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

65 пострадавших госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Отмечается, что 40 из госпитализированных – сотрудники силовых органов.

В тяжелом состоянии в реанимационное отделение госпитализировали двоих человек.

40 человек попали с травмами в Национальный госпиталь Киргизии. В городскую клиническую больницу №1 поступили двое пострадавших, Чуйскую областную – семь.

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Еще семь пострадавших поступили в Национальный хирургический центр.

Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжаются масштабные акции протеста из-за оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Мирный митинг уже перерос в стычки с милицией.

Также мы писали о том, что в столице Кыргызстана Бишкеке во время протестов спецназовец выстрелил в журналиста.

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