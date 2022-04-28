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Военные преступления РФ в Украине должен судить международный трибунал – решение ПАСЕ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 апреля, 17:12
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Документ поддержали 115 депутатов ПАСЕ
ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
ПАСЕ проголосовала за срочное создание трибунала для расследования преступлений РФ в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с предложением безотлагательного создания международного трибунала для расследования военных преступлений РФ в Украине. Документ поддержали 115 депутатов.

Об этом сообщает ПАСЕ.

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В резолюции осуждается война России против Украины, которая ведется с применением тяжелого оружия и сопровождается военными преступлениями, такими как казни и сексуальное насилие.

ПАСЕ призвала международное сообщество поддержать действующие расследования военных преступлений в Украине, в частности со стороны Международного уголовного суда, украинских и зарубежных правоохранительных органов.

По словам главы украинской делегации в ПАСЕ Марии Мезенцевой, принятый документ стал очередным шагом для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине.

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Официально. Совет Европы приостановил членство России

Комитет министров Совета Европы приостановил право Российской Федерации быть представленной в двух органах – Комитете министров и в ПАСЕ – из-за агрессии РФ против Украины. Об этом сообщили в Совете Европы.

"Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу. Решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину", говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций СЕ, в том числе Европейской конвенции по правам человека.

"Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения", отметили в СЕ.

Кроме этого, в Совете Европы заявили, что приостановление членства РФ – это не окончательная мера, а временная, которая "оставляет каналы связи открытыми".

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