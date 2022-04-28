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Воєнні злочини РФ в Україні має судити міжнародний трибунал – рішення ПАРЄ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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28 квітня, 17:12
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Документ підтримали 115 депутатів ПАРЄ
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
ПАРЄ проголосувала за термінове створення трибуналу для розслідування злочинів РФ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 28 квітня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з пропозицією невідкладного створення міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. Документ підтримали 115 депутатів.

Про це повідомляє ПАРЄ.

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У резолюції засуджується війна Росії проти України, яка ведеться із застосуванням важкої зброї та супроводжується воєнними злочинами, такими як страти та сексуальне насильство.

ПАРЄ закликала міжнародне співтовариство підтримати розслідування воєнних злочинів в Україні, зокрема з боку Міжнародного кримінального суду, українських та закордонних правоохоронних органів.

За словами голови української делегації у ПАРЄ Марії Мезенцевої, ухвалений документ став черговим кроком для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

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Офіційно. Рада Європи призупинила членство Росії

Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України. Про це повідомили в Раді Європи.

"Комітет міністрів відповідно до Статуту Ради Європи ухвалив рішення призупинити право Російської Федерації на представництво в Комітеті міністрів та Парламентській асамблеї з негайним набуттям чинності. Рішення було ухвалено внаслідок збройного нападу РФ на Україну", йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, Росія залишається членом Ради Європи та учасником відповідних конвенцій РЄ, в тому числі щодо Європейської конвенції з прав людини.

"Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини від Російської Федерації, також залишається членом Суду, а скарги, подані проти Російської Федерації, як і раніше, розглядатимуться, і Суд виноситиме за ними рішення", зазначили в РЄ.

Крім цього, в Раді Європи заявили, що призупинення членства РФ – це не остаточний захід, а тимчасовий, який "залишає канали зв'язку відкритими".

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