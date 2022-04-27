Від ПАРЄ вимагають розслідувати різанину у Бучі та відрізати Росію від європейської науки

Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи присвячене агресії Кремля проти України

Рада Європи розглядатиме злочини, скоєні РФ в Україні / Колаж "Сьогодні"

У Страсбурзі засідає Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), де головною темою стала війна в Україні та її наслідки. Українська делегація намагається тиснути на Німеччину, яка залишається прихильником ненадання нашій країні важкого озброєння та відмови від енергетичного ембарго проти Росії.

Нині засідання в ПАРЄ відбуваються без делегації Росії, яка останніми роками використала трибуну організації, щоб займатися пропагандою свого тоталітарного курсу. Нагадаємо, у березні голосами 46 країн було ухвалено рішення про виключення Росії із Ради Європи.

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Позиція ПАРЄ

27 квітня у ПАРЄ було присвячено дебатам щодо наслідків агресії Росії проти України та ролі Ради Європи у максимальному тиску на агресора з метою припинення вбивства мирних громадян. У проєкті резолюції ПАРЄ, яка буде поставлена на голосування за підсумками дебатів, сказано: "На карту Європи повернулася нова лінія розмежування, проведена російською владою своєю риторикою та вчинками".

Комітет ПАРЄ з політичних питань, який готував резолюцію, у своєму прев'ю до документа висловив рішуче засудження агресії Росії проти України та свою солідарність з Україною та її народом, повідомляється на сайті Офісу Ради Європи в Україні.

"Комітет занепокоєний збільшенням кількості доказів нелюдських вчинків, вчинених російськими збройними силами, і висловив свою повну підтримку всім зусиллям, спрямованим на розслідування порушень Росією міжнародних норм у галузі прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших міжнародних злочинів, включаючи злочини проти людяності та геноциду, а також забезпечення відповідальності агресора", – повідомляється в Офісі.

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Позиція України

Незважаючи на те, що війна в Україні стала головною темою цього засідання ПАРЄ, українська делегація вважає, що європейська спільнота робить недостатньо для припинення цієї війни. Тож у залі ПАРЄ прозвучала критика на адресу деяких урядів.

"Війна в Україні триває. Насамперед нам необхідні санкції проти Російської Федерації. Ми маємо припинити купувати російську нафту і газ. Російські нафту і газ залиті кров'ю українців. Якщо ви платите 8 млн євро щодня за російське паливо, а перша в цьому Німеччина, то Путін може продовжувати цю війну вічно. По-перше, нам потрібна зброя і ще раз зброя. І не потрібно цього лицемірства: це оборонна зброя, а це зброя для наступу. Ми захищаємо нашу країну, вся зброя для нас – це зброя для нашого захисту і нічого більше. Досить читати нам лекції, починайте нам допомагати!" – заявив під час свого виступу в ПАРЄ нардеп Олексій Гончаренко.

Позиції політиків

Відкриваючи весняну сесію ПАРЄ у Страсбурзі, президент Тіні Кокс закликав членів сприяти відновленню миру в Україні та допомогти нашій країні "відбудувати своє суспільство після нападу російської армії".

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Президент Кокс закликав терміново припинити страждання Маріуполя і рішуче засудив жахливі нелюдські злочини та військові злочини російської армії в Київській області.

"Скорбота повинна йти пліч-о-пліч з пропозицією конкретної солідарності з громадянами та державою Україна та підтримкою для них. Тому в центрі уваги цієї сесії, звичайно, буде ситуація в Україні та навколо неї, а також наслідки російської агресії проти України. Коли я характеризував цю Асамблею у січні як агору для Європи, я не міг уявити, що станеться далі..." – сказав Кокс.

"Безпека та мир – великі уроки Другої світової війни. Відповідальність усієї міжнародної спільноти. Ми повинні запобігти небезпеці ескалації військових авантюр, які, як вчить нас досвід, було б важко стримати. Ми повинні зуміти протиставити цьому тверду волю до миру. Зрештою, Гельсінкі, а не Ялта: ми хочемо діалогу, а не демонстрації сили між великими державами", – заявив президент Італії Маттарелла під час свого виступу в ПАРЄ.

Пропозиції

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич підтвердила, що на цій сесії будуть внесені корективи до Плану дій щодо України для подолання безпосередніх наслідків російської агресії.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати країну" – сказала генеральна секретарка напередодні. У рамках ПАРЄ вже розпочато співпрацю з генеральним прокурором України щодо створення групи експертів для розслідування грубих порушень прав людини з боку російських агресорів.

Серед інших пропозицій, які розглядатимуться на цій сесії ПАРЄ, буде і ініціатива Комітету ПАРЄ з культури та спорту, який закликає до повної заборони на участь російських та білоруських команд, клубів та окремих осіб у спортивних заходах. Також Комітет пропонує поширити це табу для Москви та Мінська на всі заходи в галузі науки, освіти та ЗМІ у всіх 46 країнах, що входять до Ради Європи..

Позиція Росії

Поки у Страсбурзі обговорюють життя Європи у нових реаліях, у Москві вже висловили своє ставлення до ПАРЄ. Президент Росії Володимир Путіна заявив, що деякі міжнародні майданчики віджили своє, тому на них почало безглуздо працювати.

"Розумію, що на деяких майданчиках стало взагалі неможливо, та й безглуздо, мабуть, працювати, скажімо, у ПАРЄ", – цитує Путіна газета "Известия".

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