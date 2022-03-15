ПАРЄ визначила долю членства Росії у Раді Європи

На тлі розв'язаної Кремлем війни в Україні ПАРЄ голосами 46 країн ухвалила рішення рекомендувати виключити Росію із Ради Європи. Остаточне рішення з цього питання буде ухвалено комітетом міністрів Ради Європи за два дні – 17 березня.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Що відомо
За вигнання агресора РФ із шановного органу Ради Європи проголосували 216 делегатів. Не знайшлося жодного, хто був би проти. Проте було троє тих, що утрималися.
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"Ми справді засмучені, що сьогодні змушені просити виключити члена організації, який був із нами протягом 25 років. Але якщо ви перетинаєте червоні лінії, вам немає місця у цій організації. Я дуже радий, що за ці два дні наша Асамблея не стала ареною протиріч, а була Агорою, і одностайне голосування це показало", – сказав президент ПАРЄ Тіні Кокс, закриваючи позачергову сесію, де розглядалося російське питання.
Він додав, що завтра проінформує Комітет міністрів Ради Європи, який прийматиме остаточне рішення про виключення Росії з організації, про єдину позицію ПАРЄ та її очікування.
Членство
- Ще 25 лютого комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.
- Не чекаючи ганебного вигнання з шановної організації, Москва вирішила сама демонстративно грюкнути дверима. За кілька годин до голосування в ПАРЄ на офіційному сайті МЗС РФ з'явилося повідомлення, що це Росія за своїм бажанням йде з Ради Європи.
- Водночас у Москві повідомили, що тепер вони денонсують Європейську конвенцію з прав людини. Це зокрема означає те, що в Росії можуть повернутися до практики смертної кари. А тортури у правоохоронній системі там вже давно практикуються.