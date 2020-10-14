Война в Нагорном Карабахе: Турция призвала РФ к переговорам

Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам президента Турции Ибрагима Калына, его страна поддерживает Азербайджан.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", – сказал Ибрагим Калын.

Также он подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужно найти решение.

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"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм", – добавил президент Турции.

Напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту.

Также мы писали о том, что в Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

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