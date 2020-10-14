Война в Нагорном Карабахе: Турция призвала РФ к переговорам

Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам президента Турции Ибрагима Калына, его страна поддерживает Азербайджан.
"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", – сказал Ибрагим Калын.
Также он подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужно найти решение.
"Так как Минская группа не смогла найти решение на протяжении более 30 лет, пришло время найти новый механизм", – добавил президент Турции.
Напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту.
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