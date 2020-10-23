Українська
$ 28,27
33,41
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ВОЗ готова применить вакцину от COVID-19 в экстренном случае: назван срок

23 октября, 21:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

К концу ноября уже будут результаты третьей фазы испытаний нескольких вакцин от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что несколько вакцин от коронавируса могут применить в экстренном случае, и это может произойти уже в декабре 2021 года.

Реклама

Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.

Она также добавила во время брифинга, что нельзя исключать появление к концу ноября результатов третьей фазы испытаний одной или двух вакцин от COVID-19.

Ранее сообщалось, что сейчас в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

В тренде
Против России пойдет 130 млрд долларов, которые внесли страны НАТО в оборону США – Трамп

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.

Реклама

Напомним, что один из соавторов украинской вакцины – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что отечественная разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусов, которые постоянно мутируют.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Реклама

ВОЗ вакцина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофой
Погибших едят дикие звери: война в Карабахе грозит катастрофойДругие страны
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с Ираном
Алиев заявил, что армия Азербайджана полностью перекрыла границу Карабаха с ИраномПолитика
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном
Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с АзербайджаномДругие страны
В Баку ответили на заявление Пашиняна о бесполезности переговоров
В Баку ответили на заявление Пашиняна о бесполезности переговоровДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять