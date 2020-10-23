ВОЗ готова применить вакцину от COVID-19 в экстренном случае: назван срок

К концу ноября уже будут результаты третьей фазы испытаний нескольких вакцин от коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что несколько вакцин от коронавируса могут применить в экстренном случае, и это может произойти уже в декабре 2021 года.

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Об этом сообщается в Twitter ВОЗ.

Она также добавила во время брифинга, что нельзя исключать появление к концу ноября результатов третьей фазы испытаний одной или двух вакцин от COVID-19.

Ранее сообщалось, что сейчас в мире разрабатывается 40 вакцин от коронавирусной инфекции, из которых каждая четвертая находится на заключительной стадии испытаний.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года.

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Напомним, что один из соавторов украинской вакцины – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что отечественная разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусов, которые постоянно мутируют.

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