Прорыв в борьбе с коронавирусом: ВОЗ одобрит первую вакцину

Организация внесет препарат Pfizer-BioNTech в экстренный список помощи при COVID-19

После того, как Великобритания одобрила использование вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech, Всемирная организация здравоохранения может включить ее в список препаратов для применения в экстренных случаях при коронавирусе.

Реклама

Об этом сообщили 2 декабря на странице ВОЗ в Twitter.

На данный момент организация изучает данные о вакцине и разрабатывает свои рекомендации. С этой целью с Лондоном начались переговоры о получении доступа к определенной информации.

Это может помочь внести вакцину в "экстренный" список ВОЗ в ускоренном режиме, а также упростить процедуру регистрации и закупки вакцины другими странами.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию", – заявили в организации.

В тренде Число жертв ДТП в Германии возросло до пяти

Реклама

Если вакцину BioNTech-Pfizer включат в список ВОЗ для экстренной помощи при COVID-19, она станет первым в своем роде таким препаратом.

Напомним, что две недели назад эти фармкомпании заявили, что созданная ими вакцина BNT162b2 эффективна на 95%. Прежде этот показатель оценивался в 90%.

А накануне стало известно, что BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию своей вакцины в Европейское агентство по лекарственным препаратам.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама