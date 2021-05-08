ВОЗ впервые одобрила китайскую вакцину от коронавируса, но не для всех

Препарат стал первым детищем незападных разработчиков, который получил зеленый свет на таком уровне. У вакцины есть ограничения по применению

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от коронавируса Sinopharm. ВОЗ рекомендует использовать вакцину для "экстренного использования" для взрослых в возрасте от 18 лет и старше в двух дозах с интервалом от трех до четырех недель.

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Препарат производит китайская государственная компания. Это первая вакцина, разработанная незападной страной и получившая поддержку ВОЗ – ранее были одобрены только вакцины производства Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. Прививки от коронавируса вакциной Sinopharm сделали уже миллионам людей в Китае и других странах, сообщает BBC.

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По оценкам специалистов эффективность вакцины – 79% для всех возрастных групп. Ее плюс – не очень строгие условия хранения.

"Простые требования к хранению препарата делают его подходящим для объектов с низким уровнем ресурсов", - заявили в ВОЗ.

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Ранее также сообщалось, что Евросоюз может одобрить применяемую в Украине китайскую вакцину SinoVac.

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Тем временем в Украине планируют до конца года разработать собственную вакцину от коронавируса. Но после этого препарат нужно будет еще испытать. Разработкой занимаются львовские ученые.

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