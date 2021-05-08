Русский
$ 27,72
33,41
  1. Світові новини
  2. Інші країни

ВООЗ вперше схвалила китайську вакцину від коронавірусу, але не для всіх

8 травня, 08:38

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Препарат став першим дітищем незахідних розробників, що отримав зелене світло на такому рівні. У вакцини є обмеження щодо застосування

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину від коронавірусу Sinopharm. ВООЗ рекомендує використовувати вакцину для "екстреного використання" для дорослих у віці від 18 років і старше в двох дозах з інтервалом від трьох до чотирьох тижнів.

Реклама

Препарат виробляє китайська державна компанія. Це перша вакцина, розроблена незахідною країною, що отримала підтримку ВООЗ – раніше були схвалені тільки вакцини виробництва Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson і Moderna. Щеплення від коронавірусу вакциною Sinopharm зробили вже мільйонам людей в Китаї та інших країнах, повідомляє BBC.

Читайте також: Вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад

За оцінками фахівців ефективність вакцини – 79% для всіх вікових груп. Її плюс – не дуже суворі умови зберігання.

В тренді
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо

"Прості вимоги до зберігання препарату роблять його придатним для об'єктів з низьким рівнем ресурсів", – заявили в ВООЗ.

Реклама

Раніше також повідомлялося, що Євросоюз може схвалити застосовується в Україні китайську вакцину SinoVac.

Відео: Сьогодні

Тим часом в Україні планують до кінця року розробити власну вакцину від коронавірусу. Але після цього препарат потрібно буде ще випробувати. Розробкою займаються львівські вчені.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)Україна
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в Туреччині
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в ТуреччиніУкраїна
COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікувати
COVID-апокаліпсис в Індії: 400 тисяч хворих на добу, їх немає чим лікуватиІнші країни
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: онлайнтрансляція (оновлено)
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: онлайнтрансляція (оновлено)Інші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти