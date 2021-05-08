ВООЗ вперше схвалила китайську вакцину від коронавірусу, але не для всіх

Препарат став першим дітищем незахідних розробників, що отримав зелене світло на такому рівні. У вакцини є обмеження щодо застосування

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила вакцину від коронавірусу Sinopharm. ВООЗ рекомендує використовувати вакцину для "екстреного використання" для дорослих у віці від 18 років і старше в двох дозах з інтервалом від трьох до чотирьох тижнів.

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Препарат виробляє китайська державна компанія. Це перша вакцина, розроблена незахідною країною, що отримала підтримку ВООЗ – раніше були схвалені тільки вакцини виробництва Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson і Moderna. Щеплення від коронавірусу вакциною Sinopharm зробили вже мільйонам людей в Китаї та інших країнах, повідомляє BBC.

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За оцінками фахівців ефективність вакцини – 79% для всіх вікових груп. Її плюс – не дуже суворі умови зберігання.

"Прості вимоги до зберігання препарату роблять його придатним для об'єктів з низьким рівнем ресурсів", – заявили в ВООЗ.

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Раніше також повідомлялося, що Євросоюз може схвалити застосовується в Україні китайську вакцину SinoVac.

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Тим часом в Україні планують до кінця року розробити власну вакцину від коронавірусу. Але після цього препарат потрібно буде ще випробувати. Розробкою займаються львівські вчені.

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