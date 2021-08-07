Українська
$ 26,94
31,9
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Впервые за пять лет. В Афганистане талибы захватили центр провинции

7 августа 2021 0:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Войска "Талибана" почти не встретили сопротивления, потерю города признали власти страны

Бывшие моджахеды поддерживают афганские силы в борьбе против талибов

Бывшие моджахеды поддерживают афганские силы в борьбе против талибов / Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан" впервые за несколько лет смогли взять под контроль центр провинции, захватив Нимроз на юго-западе Афганистана – это самая малонаселенная область.

Реклама

Об этом пишет TOLOnews.

Талибы захватили:

  • здание администрации провинции;
  • штаб-квартиру полиции и другие органы государственного управления.

Перед штурмом столицы провинции боевики разрешили местным чиновникам вместе с семьями перейти расположенную рядом границу с Ираном.

В тренде
У Пентагона открыли стрельбу, погиб полицейский (обновлено)
На место стянули силовиков. Коллаж "Сегодня"

Зарандж – первая столица провинции с 2016 года, которую захватили талибы. Ранее им удалось захватить город Кундуз на севере Афганистана.

Реклама

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
Коронавирус в Китае просочился из лаборатории – в США обнародовали доклад
Коронавирус в Китае просочился из лаборатории – в США обнародовали докладДругие страны
Между Западом и Востоком – почему Украина сближается с Китаем во время конфронтации США и КНР
Между Западом и Востоком – почему Украина сближается с Китаем во время конфронтации США и КНРУкраина
Зеленский пригласил главу МВФ в Украину и убийство девочки под Харьковом – главные новости за ночь
Зеленский пригласил главу МВФ в Украину и убийство девочки под Харьковом – главные новости за ночьУкраина
ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Что не так
ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Что не такДругие страны
Лукашенко закрылся от Украины – граница перекрыта
Лукашенко закрылся от Украины – граница перекрытаУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять