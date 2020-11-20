Врачи назвали ранние симптомы коронавируса

Спутанность сознания – первое, с чем обычно сталкиваются больные COVID-19

Врачи из Канады и Великобритании назвали несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщила газета Daily Express.

Как пишет издание, одним из признаков, может быть проблема с желудком: тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита.

"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание", – отметил доктор Митч Уилсон.

Еще одним признаком ранних симптомов коронавируса может быть конъюнктивит. Этот симптом возникает примерно у 1-3% людей, у которых впоследствии подтвердилось заболевание, вызываемое коронавирусом.

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Кроме того, предвестником COVID-19, как считают врачи, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности. Спутанность сознания – первое, с чем обычно сталкиваются больные COVID-19.

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Четвертый ранний симптом коронавируса – утомляемость. Врачи пришли к выводу, что усталость характерна для половины пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Американские и польские медики выяснили, что люди европейского происхождения примерно в 3-6 раз чаще страдают от потери обоняния и вкуса при развитии COVID-19, чем остальные жители Земли. Их выводы были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Ранее ученые предупредили, что люди, переболевшие COVID-19, могут с высокой степенью вероятности повторно заразиться коронавирусом.

Напомним, в мире за последние сутки COVID-19 диагностировали у более полумиллиона человек.

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