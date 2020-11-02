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Все было не так. Ватикан объяснил слова Папы Римского о гей-браках

2 ноября, 17:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Святой Престол разъяснил послам "политику партии"

Слова Папы Римского Франциска в поддержку гражданских однополых союзов, так удивившие мир в прошлом месяце, не являются свидетельством смены официальной позиции Ватикана по этому вопросу.

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Как сообщает Reuters, об этом говорится в "объяснительных записках", которые получили нунции (послы) Святого Престола от Государственного секретариата.

Первым об этом сообщил папский биограф Остин Ивери, а 31 октября документ был опубликован на странице апостольского нунция в Мексике архиепископа Франко Копполы.

В записке говорится, что цитата, которая была подана в нашумевшем биографическом фильме Евгения Афинеевского "Франциск", является двумя отдельными высказываниям.

Якобы режиссер-документалист их соединил, вырвав из контекста, чтобы они выглядели единым целым, и вырезал слова понтифика против гомосексуальных браков, и о том, что Католическая церковь считает разговоры об однополых браках "несоответственными".

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Ватикан объясняет слова Папы Римского как то, что гомосексуальные люди имеют право быть принятыми в своих собственных семьях.

Напомним, как оказалось ранее, скандальное заявление Папы Римского было сделано в интервью мексиканской телекомпании Televisa. Из оригинальной версии его слова были вырезаны, но Афинеевский получил к ним доступ в архивах Ватикана, где хранилась оригинальная версия.

Также смотрите видеосюжет о том, как Франциск возмутил верующих в городе Лорето:

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