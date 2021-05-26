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Кто дал "зеленый свет" задержанию Протасевича? Посол назвал имя

26 мая, 18:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Дипломат подчеркнул, что спецоперация готовилась долгое время, а решение о ее начале принималось на самом высоком уровне

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что решение о задержании журналиста Романа Протасевича принималось лично Александром Лукашенко.

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Об этом сообщает "Украина 24".

Дипломат подчеркнул, что спецоперация готовила долгое время, а решение о ее начале принималось на самом высоком уровне.

"Я откровенно скажу – на моей практике не только в Беларуси, а за всю дипломатическую карьеру это первый случай, когда останавливается самолет следующим образом. Очевидно, что решение принималось на самом высоком уровне, об этом никто другого не говорит. Решение принималось лично Александром Лукашенко после того, как ему соответствующие структуры доложили о необходимости такого шага и так далее", – отметил он.

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Напомним, принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

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