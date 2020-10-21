Захват заложников в "Банке Грузии": налетчик поставил четыре требования

Преступник грозит гранатой в случае невыполнения его требований

Налетчик, захвативший заложников в отделении "Банка Грузии" в центре города Зугдиди, требует полмиллиона долларов и вертолет для бегства.

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Об этом один из заложников, освобожденный вооруженным грабителем, рассказал в эфире TV Pirveli, сообщает Interfax.ru.

По его словам, преступник держит в руках гранату и угрожает ее взорвать, если требования не будут выполнены: "Полмиллиона долларов, машина, вертолет и никаких попыток силового освобождения заложников".

Как сообщает телеканал Imedi, замминистра МВД Каха Сабанадзе потребовал от СМИ и операторов мобильной связи отключить прямой эфир с места происшествия в Зугдиди: "Наши граждане находятся в заложниках. … Министерство внутренних дел делает все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность заложников и своевременно освободить их".

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Также стало известно, что налетчик освободил заложника – это женщина средних лет. А тем временем полиция продолжает добиваться освобождения оставшихся 18 заложников.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что некоторым заложникам удалось сбежать через крышу.

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